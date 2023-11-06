Москва, 6 ноября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ликвидировали позиции ВСУ около населенного пункта Берестовое. Об этом сообщило Минобороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

Отмечается, что российские артиллеристы уничтожили позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ около Берестового.

Минобороны также опубликовало кадры, на которых видно, как удары российской артиллерии достигают целей.

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Как передавало ИА Регнум, российские военные 5 ноября уничтожили склад авиасредств поражения ВСУ на аэродроме Днепр в Днепропетровской области, а на аэродроме Миргород в Полтавской области — украинскую авиатехнику.

Также Минобороны сообщило, что суточные потери ВСУ на четырёх направлениях составили до 475 военных. Киев потерял живую силу на донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях в зоне спецоперации в ходе попыток наступления на позиции российских войск, которые нанесли удары по украинским бригадам и отразили атаки штурмовых групп. Также за сутки российские средства противовоздушной обороны в зоне спецоперации перехватили 13 украинских ракет Storm Shadow и «Нептун» и уничтожили 17 беспилотников ВСУ.