Берлин, 6 ноября, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Читатели Die Welt раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за её заверения главе киевского режима Украины Владимиру Зеленскому о скором вступлении страны в Евросоюз.

Keystone Press Agency/Global Look Press Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина проводит «масштабные реформы», эта страна имеет шансы начать процесс переговоров о вступлении в Евросоюз уже в текущем году, Киев уже прошёл более 90% пути.

Читатели немецкой газеты не согласились с таким мнением европейского политика.

Так, один из комментаторов отметил, что не может определить, кого здесь принимают за дурака. Он уточнил, что, либо фон дер Ляйен и Зеленский полностью оторваны от реальности, либо они осознанно хотят навредить Евросоюзу.

Другой читатель выразил мнение о том, что вступление Украины в ЕС станет последним гвоздём в крышке гроба Евросоюза.

Ещё один пользователь напомнил, что Украина находится в разгаре конфликта, инфраструктура этой страны практически разрушена, экономика находится в руинах. Если подумать о том, какие государства уже много лет пытаются попасть в Евросоюз, я бы почувствовал себя дураком на их месте, добавил он.

По словам пользователей, если на Украине что и изменилось, так это то, что это государство развалилось ещё больше.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября стало известно, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пообещавшую ввести 12-й пакет антироссийских санкций на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Филиппо напомнил, что предыдущие 11 пакетов не нанесли ущерба России, но спровоцировали во Франции высокую инфляцию и рост затрат на электроэнергию. Политик также указал на то, что МВФ прогнозирует рост российской экономики в 2024 году темпами вдвое выше, чем в еврозоне.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев ради своих амбиций. Такое мнение высказал экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он отметил, что она приехала в столицу Украины «неожиданно с уже шестым визитом». Лидера киевского режима Владимира Зеленского он назвал «абсолютно списанным политическим игроком». Между ним и фон дер Ляйен Соскин провёл параллель, отметив, что им обоим «осталось полгода».