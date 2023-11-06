Тель-Авив, Израиль, 6 ноября, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Израильские истребители за прошедшие сутки нанесли удары по 450 военным объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

«За последние 24 часа истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 450 объектам ХАМАС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удары были нанесены в том числе по туннелям, военным базам, наблюдательным постам, а также пусковым установкам противотанковых ракет.

Как передавало ИА Регнум, с начала военной операции в секторе Газа ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 2,5 тыс. целей палестинского движения ХАМАС.

Израиль начал операцию «Железные мечи» в ответ на массированную атаку ХАМАС 7 октября с использованием трёх тысяч ракет. ЦАХАЛ наносит удары по Газе, где находятся подразделения ХАМАС. Армия Израиля 27 октября начала наземную операцию.