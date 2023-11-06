Владивосток, 6 ноября, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Штормовую готовность повысили в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота из-за непогоды в Приморском крае. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба Минобороны России.

Юрий Смитюк/ТАСС

«В связи с усилением ветра в Приморском крае в пунктах базирования сил Тихоокеанского флота (ТОФ) повышена штормовая готовность до степени № 2», — говорится в сообщении.

Согласно данным гидрометеорологической службы флота, скорость ветра достигает стабильного значения 20 м/с, а порывы зафиксированы на уровне 25 м/с, уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что сильный ветер сопровождается обильными осадками в виде дождя.

В пресс-службе добавили, что полёты вертолётов и самолётов морской авиации были приостановлены до фактического улучшения погоды, боевые суда и корабли обеспечения, действующие в море, заблаговременно были укрыты в безопасные районы стоянки.

Как передавало ИА Регнум, в Сахалинской области закрыли паромную переправу Холмск — Ванино из-за неблагоприятных погодных условий. Уточняется, что с 15:30 (7:30 мск) 6 ноября паромная переправа Холмск — Ванино была закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, движение паромов будет возобновлено после улучшения погодных условий.