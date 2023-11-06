Москвич потерял 500 тыс. рублей из-за отмены рейса Turkish Airlines
Житель Москвы потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса Turkish Airlines
Москва, 6 ноября, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Больше полумиллиона рублей потерял житель Москвы из-за компании Turkish Airlines, которая отменила рейс из российской столицы в Стамбул, пишет MSK1.RU.
Так, Артур вместе с женой запланировал путешествие по Мексике, за восемь месяцев забронировал все отели.
Добраться они планировали на стыковочном рейсе из Внуково в Стамбул 4 ноября, который в итоге не состоялся.
«Я собирался по Мексике путешествовать, а там у меня все билеты невозвратные. Два перелёта, и оба я покупал через агрегатора в России, и они билеты не возвращают», — рассказал мужчина.
По его словам, половина отелей в связи с тем, что вышли сроки бесплатного возврата, тоже не вернут деньги.
Как сообщало ИА Регнум, ранее посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас заявил, что Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, но сделать это в ближайшем будущем очень сложно.
По его словам, возобновить прямые авиамаршруты будет затруднительно из-за логистики. Для таких перелётов нужны дальнемагистральные самолёты, которые есть только у крупных компаний, а их партнёры находятся в странах, которые ввели санкции против Москвы.