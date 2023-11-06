Тель-Авив, Израиль, 6 ноября, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Число военных армии Израиля, которые погибли с начала наземной операции в Газе, достигло 30. Об этом сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

ЦАХАЛ объявила, что 22-летний штабной сержант Шахар Коэн Мивтах из города Кармиэля был убит в ходе боёв в Газе 5 ноября.

Его смерть довела число погибших с начала наземной операции бойцов до 30, сообщает издание.

Как передавало ИА Регнум, с начала военной операции в секторе ГазаЦАХАЛ нанесла удары по более чем 2,5 тыс. целей палестинского движения ХАМАС. Израиль начал операцию «Железные мечи» в ответ на массированную атаку ХАМАС 7 октября с использованием трёх тысяч ракет. ЦАХАЛ наносит удары по Газе, где находятся подразделения ХАМАС. Израильская армия 27 октября начала наземную операцию.

Ранее в этот же день военное крыло ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» сообщило, что в общей сложности свыше 60 заложников погибли при ударах израильской армии по сектору Газа с момента обострения конфликта. По данным ХАМАС, тела 23 погибших находятся под завалами и их невозможно достать из-за продолжающихся обстрелов.