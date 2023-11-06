Южно-Сахалинск, 6 ноября, 2023, 08:44 — ИА Регнум. В Сахалинской области закрыли паромную переправу Холмск — Ванино из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Владимир Михайло

«Паромная переправа Холмск — Ванино закрыта до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 15:30 (7:30 мск) 6 ноября паромная переправа Холмск — Ванино была закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, движение паромов будет возобновлено после улучшения погодных условий.

Как передавало ИА Регнум, на Сахалине 4 ноября произошло землетрясение магнитудой 3,8. Эпицентр землетрясения находился в 20 км на северо-запад от самой южной точки Сахалина — мыса Крильон. Очаг подземных толчков залегал на глубине 15 км.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что предстоящей зимой погода в России будет неустойчивой — температура будет колебаться вплоть до экстремальных значений. Он пояснил, что в европейской и азиатской частях страны температурный фон будет держаться около значений нормы, но вместе с тем будут наблюдаться и экстремальные температуры.