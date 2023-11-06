Владивосток, 6 ноября, 2023, 08:31 — ИА Регнум. С семи районах Приморского края, где бушует южный циклон, в том числе во Владивостоке зафиксировали отключения электроэнергии, сообщили 6 ноября в Приморских электрических сетях.

Так, электроэнергии нет в отдельных населённых пунктах Лесозаводского, Уссурийского городских округов, Хорольского, Ханкайского, Чугуевского, Октябрьского районов.

«На всех направлениях в этих районах организованы обходы по поиску повреждений на линиях электропередачи», — сообщили РИА Новости в компании.

Отмечается, что в восстановлении электроснабжения задействованы 20 бригад и 24 единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, южный циклон принёс в Приморский край сильный дождь и снег, во Владивостоке выпали две месячные нормы осадков.

Шестого и седьмого ноября в городе и на большей территории края ожидаются сильные осадки: дождь, снег, а также гололёд, в отдельных районах метель и снежный накат. В мэрии Владивостока ведут мониторинг ситуации на улицах города, развёрнут оперативный штаб.