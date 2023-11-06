Одесса, Украина, 6 ноября, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Припортовая инфраструктура Одессы получила повреждения после ночных прилётов. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны «Юг» украинской армии Наталия Гуменюк в эфире канала «Рада».

По её словам, зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру Одессы (в складские помещения, специальную автопогрузочную технику), кроме этого пострадали и автомашины с зерном.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе. Ранее в городе объявили воздушную тревогу. Других подробностей СМИ не приводили.

5 ноября украинский телеканал сообщил о серии взрывов в Харьковской области. Утром 4 ноября украинские СМИ сообщали о взрывах на контролируемой Киевом территории Херсонской области.

В Днепропетровске вечером 4 ноября прогремела серия взрывов, сообщили в СМИ. Позже СМИ сообщили о повторных взрывах в городе. В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.