Киев, 6 ноября, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Оружие с Украины якобы не могло оказаться за пределами страны, Киев «целиком контролирует ситуацию», заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украина полностью контролирует ситуацию. Я думаю, это очередной российский фейк. Чем больше ложь, тем легче людям в неё поверить», — сказал он в интервью изданию Politico.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты заявил, что Украина продаёт оружие на Ближний Восток, в том числе представителям радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В начале октября член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин призвала проверить, каким оружием воюет ХАМАС с Израилем и нет ли среди него поставленного НАТО Украине. Она также допустила, что часть американского оружия для ХАМАС могла поступить из Афганистана.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин 9 октября заявил ИА Регнум, что США и ЕС знали, что Украина продаёт оружие на Ближний и Средний Восток ещё с 2014 года. Именно поэтому никто не удивился, когда западное оружие применили против Израиля.