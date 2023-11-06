Донецк, 6 ноября, 2023, 08:21 — ИА Регнум. ВСУ стали применять дроны для ударов в непосредственной близости с автотрассой Донецк — Мариуполь. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Последние дни мы зафиксировали целый ряд сбросов взрывных устройств с коптеров вблизи трассы Донецк — Мариуполь», — приводит ТАСС слова Гагина.

Советник главы ДНР уточнил, что это обусловлено относительной близостью линии соприкосновения к данному участку автодороги и желанием ВСУ максимально навредить.

Автотрасса Донецк — Мариуполь является одной из двух ключевых автомагистралей, которая соединяет столицу ДНР с южной частью региона, Херсонской и Запорожской областями, она также ведёт в Крым. Каждый день по этой автодороге следуют сотни гражданских автомобилей, а также общественный транспорт.

Как передавало ИА Регнум, российские военные на донецком направлении раскрыли и уничтожили расположение украинских операторов беспилотников. Российские военные ликвидировали расположение операторов дронов танковым огнём с закрытой огневой позиции.

За ночь 4 ноября российские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских БПЛА, следовавших в сторону России. Их сбили над Курской и Белгородской областями.

Украинские войска сбросили по Кировскому району Донецка боеприпас с беспилотного летательного аппарата. По информации СЦКК, за время с 07:40 по 12:25 ВСУ четыре раза обстреляли Донецк, выпустив по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам города в общей сложности 12 снарядов натовского калибра 155 мм.