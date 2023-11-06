Молдавия, 6 ноября, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Правящая в Молдавии проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), по предварительным данным, лидирует в районных советах, однако проигрывает оппозиции в крупных городах на местных выборах. Об этом свидетельствует информация, полученная после обработки более 90% протоколов.

ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

В республике 5 ноября выбирали мэров населенных пунктов, а также членов районных, городских и сельских советов.

В Кишинёве, где развернулась основная борьба политических сил, лидирует глава оппозиционной партии «Движение национальной альтернативы» (MAN) Ион Чебан, который является действующим мэром города. Он получает поддержку 51,1% избирателей.

Второе место в противостоянии за кресло градоначальника занял представитель PAS Лилиан Карп.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября кандидат в мэры Кишинева от оппозиционной Партии коммунистов Республики Молдова (PCRM) Диана Караман не смогла представить свою избирательную программу в эфире молдавского телевидения, поскольку её лишили права высказать свою позицию на русском языке.

Политик назвала случившееся дискриминацией и призвала международное сообщество дать оценку тому, что произошло.