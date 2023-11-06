Хмельницкий, Украина, 6 ноября, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Представители военкомата в Хмельницкой области пытались силой забрать мужчину призывного возраста прямо из больницы. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщило агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Военкоматы Украины

«В Виньковцах Хмельницкой области военкомы силой пытались забрать мужчину прямо из больницы. Призывник объяснил военкомам, что хочет пройти нормальный медосмотр в больнице», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.

Отмечается, что мужчина пытался объяснить представителям военкомата, что намерен пройти полноценный медицинский осмотр в больнице, так как в территориальном центре комплектования (ТЦК) ему «поставили печать», несмотря на имеющиеся у него проблемы со здоровьем.

Как передавало ИА Регнум, ранее член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин заявил, что призыв в Вооружённые силы Украины будет усилен в том числе из-за больших потерь на фронте. Он отметил, что украинской армии необходимы свежие резервы, чтобы сформировать новые бригады и соединения.