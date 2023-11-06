Лондон, 6 ноября, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Уничтожение Израилем баллистической ракеты, запущенной из Йемена и направленной в сторону израильского города Эйлата, вероятно, может считаться первым в истории боем в космосе, сообщила британская газета The Telegraph.

Department of Space

Речь идёт о снаряде, который применило йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы). Израиль использовал для его уничтожения систему противоракетной обороны Arrow.

Ракету сбили вне атмосферы Земли. Журналисты также отметили, что Arrow, которую Израиль разработал совместно с США, впервые применили по её прямому назначению. Эта система ПРО должна уничтожать баллистические ракеты большой дальности, летящие на большой высоте и с высокой скоростью.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября хуситы из Йемена запустили по территории Израиля большое количество беспилотников и баллистических ракет. В свою очередь израильская сторона объявила, что перехватила один йеменский дрон в районе города Эйлата на юге страны.

Беспилотник летел над Красным морем и не успел достичь территории Израиля. Йеменские хуситы 1 ноября обнародовали видеозапись с кадрами нового запуска ракет в сторону еврейского государства.