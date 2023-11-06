Новый, 621-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о полной остановке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Бои, которые сегодня идут под Работино, частично на Щербаках и на Времевском выступе, — практически агония украинского режима, заявил журналистам 6 ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он также отметил, что западные кураторы Украины умеют считать деньги: им совершенно не жалко сил ВСУ, жалеют они лишь свою технику. Она на участках фронта появляется всё реже.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

У ВСУ закончилось «пушечное мясо», которое они могли бы использовать для наступления, заявил бывший дипломат США Час Фриман в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Он отметил, что в связи с этим Украине грозит потеря ещё больших территорий.

Тем временем на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение штурмовым группам 15-го полка национальной гвардии Украины.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.