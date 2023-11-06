Казань, 6 ноября, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Пожар произошел на складе в селе Старое Дрожжаное в Татарстане, его удалось ликвидировать. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В Татарстане сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар», — говорится в сообщении ведомства.

Площадь распространения огня достигла 2,4 тысячи кв. метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Склад предназначался для хранения фасовочной упаковки для корма животных.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября в Ижевске загорелся склад на улице Гольянский посёлок. Он охватил 3800 кв. метров.

30 октября пожар произошёл рядом с московским международным аэропортом Шереметьево. Он вспыхнул на автозаправочной станции. В результате происшествия пострадали два человека.

31 октября в Краснодаре произошёл пожар на складе с полиэтиленом. Его площадь составила 550 кв. метров.