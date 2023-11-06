Рамалла , 6 ноября, 2023, 05:31 — ИА Регнум. Военнослужащие армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Западном берегу реки Иордан задержали съемочную группу немецкого телеканала ARD и угрожали журналистам, сообщило издание Tagesschau, входящее в одну с ARD медиагруппу.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Это произошло к югу от города Хеврон. Один из задержанных — Ян-Кристоф Китцлер — выразил мнение, что его группу могли встретить резервисты, попавшие в армию из местных поселений.

Кроме того, журналисты заявили, что военнослужащие угрожали им оружием, а также пытались выяснить, не являются ли задержанные евреями. При этом, по словам репортёров, бойцы ЦАХАЛ назвали «предательницей» одну из сотрудниц телеканала, которая входит в съемочную группу.

В филиале ARD в Тель-Авиве уже заявили, что расценивают случившееся «как целенаправленную атаку на свободу прессы». Китцлер в свою очередь выразил мнение, что случившееся является попыткой израильской стороны помешать деятельности СМИ по освящению хода событий на Западном Берегу на фоне конфликта в секторе Газа.

Через час после задержания на место прибыли дополнительные силы израильских военных и полицейских, и ситуация нормализовалась.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября стало известно, что сотрудники полиции в Тель-Авиве остановили автомобиль с журналистами арабской редакции вещательной корпорации «Би-би-си». После этого стражи правопорядка силой вытащили сотрудников СМИ из машины, а затем досмотрели и задержали.

Один из репортёров попытался сделать видеозапись происходящего на свой телефон. Однако израильский военный выбил аппарат из рук журналиста и ударил представителя прессы по шее.

27 октября международный Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ) объявил, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке погибли уже 27 журналистов, из 22 — из Палестины. Ещё восемь работников СМИ получили ранения, а девять других были или задержаны, или пропали без вести.