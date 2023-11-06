Канкун, Мексика, 6 ноября, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Россиянка Вера Звонарева в паре с немецкой спортсменкой Лаурой Зигемунд в полуфинальном матче итогового турнира Женской теннисной ассоциации обыграли австралийку Сторм Хантер и бельгийку Элизе Мертенс. Встреча, продолжавшаяся 1 час 27 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:3, 10:5 в их пользу.

(сс) Ming-yen Hsu Вера Звонарева

В финале турнира в мексиканском Канкуне Звонарева и Зигемунд сыграют против спортсменок из США и Австралии Николь Меликар и Эллен Перес.

39-летняя Вера Звонарева на данный момент занимает 16-е место в парном рейтинг WTA, на её счету 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и 13 в парном. Ранее россиянка дважды выходила в финал турниров Большого шлема в 2010 году, а также становилась победительницей Australian Open 2012 и US Open 2006.

Как передавало ИА Регнум, в апреле прошлого года Вера Звонарева в паре с Лаурой Зигемунд выиграли теннисный турнир WTA в Майами, призовой фонд которого составил 8,5 миллиона долларов. В финальном матча спортсменки обыграли Веронику Кудерметову (Россия) и Элизу Мертенс (Бельгия).