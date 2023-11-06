Варшава, 6 ноября, 2023, 05:01 — ИА Регнум. Провал контрнаступления Вооружённых сил Украины под руководством главнокомандующего Валерия Залужного приведёт к поражению Киева, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Wirtualna Polska.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Залужный

«Я бы лишил должности Залужного за ошибки в командовании. Если он отвечает за это провальное контрнаступление, то я бы расценил это как саботаж, а не ошибку», — сказал Скшипчак.

По его мнению, у властей Украины после провала контрнаступления ВСУ не останется другого выбора, кроме как пойти на мирные переговоры. Эксперт отметил, что конфликт должен завершиться «в кабинетах политиков».

Как передавало ИА Регнум, ранее Валерий Залужный в интервью изданию Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ никак не могут добиться серьёзных успехов. Он признал, что в ходе контрнаступления украинская армия завязла на минных полях.

Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что не согласен с мнением Залужного о тупике в конфликте. По его словам, положение украинских войск могут спасти поставки истребителей F-16 и усиление противовоздушной обороны.