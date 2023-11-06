Берлин, 6 ноября, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне обострения палестино-израильского конфликта призвал жителей ФРГ проявить гражданское мужество для защиты евреев и еврейских организаций.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Любой, кто нападает на евреев в Германии, нападает на всех нас. Вот почему мы все должны работать над защитой евреев в ФРГ, речь идёт о гражданском мужестве», — рассказал Шольц в интервью Mannheimer Morgen 5 ноября.

Также канцлер Германии призвал к беспощадной борьбе с антисемитизмом и подчеркнул, что правоохранительные органы имеют все необходимые для этого инструменты.

Говоря о ситуации с заложниками, находящимися в руках палестинского движения ХАМАС, Шольц заверил, что правительство Германии делает всё возможное для их скорейшего освобождения.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября в Берлине прошла акция в поддержку Израиля, инициаторами которой выступили Германо-израильское общество, партии из правящей коалиции и оппозиционные Христианско-демократический союз и Левая партия. На митинг, прошедший возле Бранденбургских ворот, собрались несколько тысяч человек.