Черкесск, 6 ноября, 2023, 04:05 — ИА Регнум. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Адаму Кадырову, сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, высшую государственную награду республики — орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Об этом Темрезов сообщил в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Рашида Темрезова Вручение награды Адаму Кадырову в КЧР

«Вручил Адаму Рамзановичу высшую государственную награду республики — орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесией», — написал руководитель региона.

Темрезов объявил о решении наградить Адама Кадырова ещё 25 октября. Свое шаг глава республики объяснил «личным вкладом», который Адам Кадыров внёс «в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей».

Кроме того, сына Кадырова в КЧР удостоили орденом «За заслуги перед Уммой» первой степени. Награду вручил председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой Адам Кадыров избивает Никиту Журавеля — арестованного за сожжение Корана в Волгограде. 6 октября появилась информация, что Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики.

24 октября депутат Госдумы Адам Делимханов проинформировал, что Адама Кадырова удостоили второй по значимости награды Татарстана — ордена «Дуслык». Эту медаль ему вручил сам глава указанной республики Рустам Минниханов.

5 ноября стало известно, что Адам Делимханов был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.