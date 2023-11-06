Париж, 6 ноября, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Власти США хотят избежать репутационных проблем из-за провалов Украины и решили переложить ответственность за заключение мира с Россией на Владимира Зеленского, заявил директор по исследованиям Института Хадсона (Вашингтон) Уолтер Мид в интервью французской газете Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

При этом, по словам эксперта, стратегия американской администрации будет состоять в том, чтобы продолжать оказывать помощь Киеву до тех пор, пока украинские власти не решат, что настало время для переговоров и территориальных уступок. Он пояснил, что такая политика поможет США «успокоить свою совесть» и переложить ответственность за все решения на украинскую сторону.

Мид подчеркнул, что американские власти уже дважды потерпели поражение на Украине. Эксперт отметил, что в первом случае США спровоцировали начало специальной военной операции.

Вторым провалом, по его мнению, стало плохо спланированное контрнаступление ВСУ. Мид считает, что Киев находится в «тупиковом положении», а у «США нет перспектив победы на Украине».

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналистам заявил, что Россия готова к переговорному процессу по Украине. При этом глава МИД отметил, что необходимо учитывать интересы российской безопасности и реальную ситуацию «на земле». 7 октября обозреватель Стивен Брайен написал о том, что Украине требуется поскорее заключить мир с РФ, пока Киев не исчерпал все свои ресурсы.

14 октября бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Владимир Зеленский в случае проведения переговоров с Россией отдаст российской стороне часть территорий, в том числе Одессу и Харьков. Он также добавил, что Киев не сможет сопротивляться без помощи со стороны США и прекращение западной поддержки будет концом для Зеленского.

2 ноября капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо предположил, что Владимир Зеленский отказался от проведения переговоров с Россией под давлением Запада и украинских националистов. 4 ноября Владимир Зеленский заверил, что на Западе его никто не заставляет вступать в диалог с РФ об урегулировании. Он добавил, что подобных переговоров не только не было, но и не будет.