Вашингтон, 6 ноября, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Член Совета Федерации Алексей Пушков дал Демократической партии Соединённых Штатов Америки три совета, как «победить» Дональда Трампа, претендующего пост президента страны. Об этом Пушков написал в своём Telegram-канале 5 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп )

По его словам, в сложившейся ситуации, когда контролируемая республиканцами Палата представителей готова блокировать инициативы демократов, шансы Джо Байдена на переизбрание в 2024 году тают на глазах.

Первым вариантом создать Трампу конкуренцию, по словам Пушкова, является неожиданное появление мало кому известного кандидата-вундеркинда. Также он предположил, что фальсификация результатов голосования или принятие экстраординарных юридических мер против Трампа также могут помочь демократам.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The New York Times сообщило, что Дональд Трамп опередил Джо Байдена в пяти из шести «колеблющихся» штатах США по уровню поддержки избирателей. Отмечается, что экс-президенту удалось заручиться поддержкой в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании.