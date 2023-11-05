* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Киев, 6 ноября, 2023, 02:37 — ИА Регнум. Владимир Зеленский поручил своему начать подготовку к проведению на Украине весной 2024 года президентских выборов, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в эфире украинского телеканала Espreso.

Russianname Выборы на Украине

По словам парламентария, Зеленский хочет провести голосование 31 марта 2024 года, соответствует правилам, закрепленным в конституции страны. Гончаренко* также уточнил, что глава государства пошёл на такой шаг якобы под давлением со стороны Запады.

Депутат выразил мнение, что, если на Украине не будут проведены выборы, то Зеленский потеряет легитимность.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа Владимир Зеленский допустил, что на Украине до завершения вооружённого конфликта могут пройти выборы. Он назвал условием такого сценария оказание Западом содействия в организации и проведении избирательного процесса.

25 сентября жена Владимира Зеленского Елена Зеленская заявила, что сомневается в том, что её супруг будет участвовать в выборах президента Украины в 2024 году, если они всё же состояться. Она подчеркнула, что решение политика якобы будет зависеть от того, желает ли украинское общество видеть ли его главой государства.

3 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский не отказался от варианта с провидением в стране президентских выборов. Министр отметил, что глава государства рассматривает возможности голосования весной 2024 года.

При этом Кулеба добавил, что в случае проведения выборов в период боевых действий Украина столкнётся с беспрецедентными проблемами.