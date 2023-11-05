Херсон, 6 ноября, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Херсоне, который находится под контролем украинских войск, сообщило киевское издание «Страна».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Позже появилась информация, что некоторые районы города остались без света. Другие подробности случившегося не приводятся.

При этом на подконтрольной Киеву части Херсонской области, а также в Днепропетровской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Скадовску в Херсонской области. Украинские военные использовали для атаки ракету американского производства, которая попала в мебельный магазин.

В результате нападения никто не пострадал. Здание магазина получило серьёзные повреждения. Губернатор региона Владимир Сальдо сравнил атаки со стороны Украины с действиями террористической организации.