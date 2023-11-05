Санкт-Петербург, 6 ноября, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Известный российский искусствовед Аркадий Ипполитов 5 ноября скончался на 66-м году жизни, сообщил архитектор и художник в своём Telegram-канале Максим Атаянц.

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«Аркадий Викторович Ипполитов сегодня умер», — говорится в сообщении.

Ипполитов работал старшим научным сотрудником отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа. Он считался одним из ведущих мировых специалистов в области итальянского искусства XV–XVII веков.

Искусствовед родился 26 марта 1958 года в Ленинграде. Он окончил исторический факультет Ленинградского университета по кафедре истории искусств.

Работать в Эрмитаже Ипполитов начал в 1978 году. В 2000-х он преподавал историю искусств в Европейском университете в Санкт-Петербурге.

Ипполитов также был куратором многочисленных выставок искусства, которые проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Риме, Венеции, Осло, Будапеште, Нью-Йорке и других городах мира.