Монако, 6 ноября, 2023, 00:55 — ИА Регнум. 5 ноября в Монако на стадионе «Луи II» футбольный клуб «Монако» в матче 11-го тура французской Лиги 1 сезона 2023/24 одержал уверенную победу над «Брестом» со счетом 2:0.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

Забитыми мячами в составе «монегасков» отметились швейцарец Данис Закариа (16’ Александр Головин) и полузащитник сборной России Александр Головин (69’ Юссуф Фофана). В компенсированное время защитник «Бреста» Лилиан Брасье получил красную карточку, оставив гостей в меньшинстве.

«Монако», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 23 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата. «Брест» с 15 очками остался на шестой строчке.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября Александр Головин отметился забитым мячом в ворота «Метца», тем самым обойдя Килиана Мбаппе, Бернарду Силву и Тьерри Анли в списке лучших бомбардиров в истории «Монако». В стан «монегасков» россиянин перешёл в 2018 году из московского ЦСКА, за его трансфер «Монако» заплатил 30 миллионов евро.