Москва, 6 ноября, 2023, 00:17 — ИА Регнум. Народная артистка России Людмила Максакова получила травму после спектакля в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, сообщил журналистам директор этого культурного учреждения Кирилл Крок.

Gerarus Людмила Максакова

Он отметил, что артистке уже оказали всю необходимую медицинскую помощь. Крок также выразил надежду, что уже завтра все смогут увидеть Максакову на спектакле.

«Ей оказывают первую медицинскую помощь. Завтра, надеюсь, она будет играть в спектакле», — сказал директор театра, слова которого приводит Пятый канал.

Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что Максакова получила якобы ушиб головы и попала в больницу. Крок опроверг эту информацию.

«Она уже дома, ничего подобного», — добавил руководитель учреждения.

В ноябре 2021 года Театр имени Вахтангова отметил свой столетний юбилей. Он был основан в 1913 году как Студенческая драматическая студия, однако официальной датой открытия учреждения считается 13 ноября 1921 года.

С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин. В апреле 2023 года новым главным режиссером Театра имени Вахтангова стал Анатолий Шульев.