Вашингтон, 5 ноября, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Израильские власти в секретном режиме стремятся заручиться международной поддержкой по вопросу переселения сотен тысяч палестинцев из сектора Газа, сообщает газета The New York Times со ссылкой на дипломатические источники.

Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В публикации говорится, что большая часть союзников Израиля, включая США и Британию, уже отвергли указанную идею. Они считают, что подобное массовое переселение может обрести регулярный характер.

Ещё одной причиной неодобрения израильских планов является решительный протест со стороны палестинцев, которые проживают в Газе. Население анклава подозревает Израиль в желании навсегда выгнать более 2 млн людей с территории сектора.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября агентство Associated Press проинформировало, что власти Израиля признали, что рассматривали вариант массового переселения жителей сектора Газа в Египет. Речь шла о вывозе около 2,3 млн человек на север Синайского полуострова, где их бы разместили в палатках.

Этот план разработало израильское министерство разведки. Позже ведомство внесло в документ предложение о строительстве города для переселенцев на Синае.

1 ноября Египет объявил об открытии контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. Через терминал разрешили пройти около 90 раненым палестинцам и примерно 450 иностранным гражданам.