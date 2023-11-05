Вашингтон, 5 ноября, 2023, 23:20 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп опережает действующего президента США Джо Байдена в 5 из 6 «колеблющихся» американских штатах по уровню поддержки избирателей на назначенных на 2024 год выборах главы государства, сообщает газета The New York Times со ссылкой на результате опроса, проведенного совместно с колледжем Сиена.

Речь идёт о ситуации в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Исследование охватило 3662 американцев. Опрос проводился с 22 октября по 3 ноября.

В этих пяти регионах республиканец обходит своего конкурента с перевесом от 3 до 10 процентных пунктов. При этом Байден опережает Трампа только в Висконсине, где у него больше на 2 процентных пункта.

В газете отмечают, что все шесть указанных штатов являются ключевыми для выборов, поскольку для них характерна наибольшая доля сомневающихся избирателей, а уровень популярности кандидатов от обеих основных партий США примерно одинаков.

В NYT также указали на то, что 71% избирателей заявили, что Байден, которому уже 80 лет, «слишком стар», чтобы действовать как эффективный глава государства. При этом Трампу 77 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября Дональд Трамп заявил, что не пойдет на третий президентский срок после 2028 года, если победит на выборах президента США в 2024 году. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.

4 ноября Трамп рассказал, что встречал некоторых шестилетних детей, которые по уровню умственных способностей превосходят Байдена, даже в лучшие его годы. Республиканец отметил, что раньше такие страны, как Россия и Китай, уважали США, а с началом правления действующего президента как американским властям в мире начали относиться «как к детям».