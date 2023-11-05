Белград, 5 ноября, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Вооружённые конфликты на Ближнем Востоке рано или поздно могут перерасти в новую мировую войну, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе выступления 5 ноября, видеозапись которого опубликована на видеохостинге YouTube.

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС Президент Сербии Александр Вучич

«Люди будут говорить — есть множество региональных конфликтов, но это и далее не мировая война. Но уже приближаемся к этому», — предположил Вучич.

Он подчеркнул, что можно провести параллели с Первой и Второй мировыми войнам. Сербский лидер указал на множество сходств между этими событиями и событиями, предшествовавшими мировым войнам. Вучич отметил, что если начнётся ещё один региональный конфликт, то в нём, вероятно, снова будут те же самые стороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее папа Римский Франциск заявил о начале тёмных времён на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и развитой оружейной промышленности, инвестиции в которую и приводят к возникновению конфликтов. Также Франциск призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию и разрешению противоречий с помощью диалога.