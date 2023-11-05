Москва, 5 ноября, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Полицейские задержали по меньшей мере 201 человека после нарушения общественного порядка в аэропорту Махачкалы, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее было известно о задержании 83 человек.

Правоохранительные органы также установили 204 транспортных средства, которые использовались нарушителями для передвижения. В отношении 155 задержанных были составлены административные протоколы.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника привлекли 82 человека, а за мелкое хулиганство — 107 нарушителей. Ещё в отношении 17 граждан были составлены протоколы за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга.

Отмечается, что 70 нарушителей полиция задержала в административном порядке. В 38 таких случаях задержанным назначили административный арест сроком на 10 суток.

Также в ведомстве уточнили, что на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России полицейские задержали 11 человек. В МВД пообещали установить и привлечь к ответственности всех участников массовых беспорядков.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы собралась толпа из-за слухов о прибытии самолёта из Тель-Авива с израильтянами. Люди проникли в терминал воздушной гавани и на взлётно-посадочную полосу, а после устроили погромы и поджоги.

После произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. 3 ноября СК РФ проинформировал, что, по предварительным данным, ущерб от беспорядков в аэропорту составил сотни миллионов рублей.

30 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что события в Дагестане были спровоцированы в том числе западными спецслужбами, действовавшими через социальные сети с территории Украины. 3 ноября российский лидер рассказал, что беспорядки в аэропорту являлись попыткой раскачать Россию изнутри.