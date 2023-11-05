Париж, 5 ноября, 2023, 21:31 — ИА Регнум. Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пообещавшую ввести 12-й пакет антироссийских санкций на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом политик заявил 5 ноября на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Урсула фон дер Ляйен, находясь в Киеве, объявила о 12-м пакете антироссийских санкций, чтобы порадовать Зеленского», — написал он.

Филиппо напомнил, что предыдущие 11 пакетов не нанесли ущерба России, но спровоцировали во Франции высокую инфляцию и рост затрат на электроэнергию. Политик также указал на то, что МВФ прогнозирует рост российской экономики в 2024 году темпами вдвое выше, чем в еврозоне.

Лидер партии назвал санкции безумием и призвал отменить эти разрушительные для Европы ограничения.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2024 году на 1,2% и сокращение на 0,2% в 2023 году. В июле МВФ улучшил прогноз по этому году для российской экономики, сообщив об ожидаемом росте на 1,5%. В 2024 году рост ВВП РФ, по прогнозу МВФ, составит 1,3%.

Президент России Владимир Путин 18 сентября сообщил, что в апреле ожидали годового роста экономики на 1,2%, но фактические результаты оказались лучше, по итогам года ожидается, что рост ВВП составит до 2,8%. Российское правительство 22 сентября представило прогноз, что в период с 2024 по 2026 год рост отечественной экономики будет на уровне 2,2–2,3%.

Евростат в июне сообщил, что зона евро вошла в рецессию, в ЕС начался спад ВВП.