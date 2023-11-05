Москва, 5 ноября, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу вечером 5 ноября возле ресторана в центре Москвы, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Официальный канал прокуратуры г. Москвы

«37-летний злоумышленник в ходе конфликта произвел несколько выстрелов в оппонентов из травматического оружия, причинив четверым мужчинам телесные повреждения», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, пострадавших госпитализировали, у них в том числе огнестрельные ранения. Расследование координирует Замоскворецкий межрайонный прокурор Елена Маликова.

Как сообщало ИА Регнум, стрельба произошла возле ресторана Brauhaus Moscow Paveletsky, находящегося на Шлюзной набережной. По предварительным данным, стрелял один из посетителей заведения. «РЕН ТВ» опубликовал список пострадавших в стрельбе: Андросов А. Ю. (39 лет), Булдин С. В. (47 лет), Гусаревич О. Л. (21 год), Лебедев Д. А. (42 года). Правоохранители прибыли на место и оградили место происшествия.