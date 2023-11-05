Брюссель, 5 ноября, 2023, 21:35 — ИА Регнум. В странах Европы за последнее время наблюдается чрезвычайный всплеск антисемитизма, говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном 5 ноября на сайте ЕК.

ABIR SULTAN/EPA/TASS

«Всплеск антисемитских инцидентов в Европе в последние несколько дней достиг экстраординарного уровня, напоминая о мрачных временах в истории», — говорится в сообщении.

По информации ЕК, евреи снова живут в страхе, в Германии синагогу забросали бутылками с зажигательной смесью, во Франции на домах рисовали звёзды Давида, в Австрии вандалы осквернили еврейское кладбище, в Испании радикалы нападали на синагоги и магазины, которыми владеют евреи. В заявлении также отметили, что на демонстрациях в поддержку палестинцев часто слышны антисемитские лозунги.

«Мы должны дать отпор этому росту антисемитизма, а также росту антимусульманской ненависти, свидетелями которой мы являемся в последние недели», — подчеркнули в ЕК.

В Еврокомиссии призвали к строгому соблюдению закона в отношении тех, кто разжигает ненависть на почве расизма и ксенофобии.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября десятки студентов Колумбийского университета в США демонстративно ушли с лекции экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, протестуя таким образом против обвинений других студентов в антисемитизме. Они отреагировали на то, что у кампуса на экранах демонстрировали фотографии ряда студентов с подписью «Главные антисемиты Колумбийского университета» за то, что они возложили на Израиль вину в обострении конфликта на Ближнем Востоке.

Президент России Владимир Путин 3 ноября, комментируя беспорядки в Махачкале, когда толпы мужчин искали пассажиров рейса из Тель-Авива, указал на то, что это спровоцировали западные страны. Он назвал подобные действия свинством, так как Запад одновременно поддерживает Израиль и провоцирует еврейские погромы.