Москва, 5 ноября, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, каково ей работать с главой ведомства Сергеем Лавровым. Она сказала, что в жизни с ней случалось много чудес и работа с ним — это одно из них.

Сергей Карпухин/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова и исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министра иностранных дел она охарактеризовала как личность и человека, который, несмотря на невообразимое, огромное количество испытаний, сам остаётся человеком и видит его в оппонентах, друзьях и своих сотрудниках. Об этом Захарова рассказала во время выступления на форуме общества «Знания», который проходит в рамках выставки «Россия».

«Это очень важно. Это тот самый начальник, который заряжает всех на главное — на служение Отчизне», — сообщила она.

Представитель МИД обратила внимание на две вещи, о которых важно помнить, невзирая на то, какой у человека путь.

«Служение Отчизне, Родине, своему народу, в какой бы должности вы ни были, и второй момент — видеть человека, чувствовать боль того, кто страдает, сопереживать тому, кому нужна помощь, и радоваться, что очень важно, чужому счастью, чужой радости», — отметила Захарова.

По словам дипломата, глава российского МИД сочетает в себе эти моменты, что выделяет Сергея Лаврова среди немалого количества «достойнейших людей».

На форуме «Россия» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Владимира Путина своим главным учителем по сосредоточенности и собранности. Он отметил, что главу государства никто и никогда не видел беспокойным или несобранным. Эти навыки, по словам Пескова, он у Путина успешно перенял.