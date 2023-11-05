Москва, 5 ноября, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Спланировавший путешествие в Мексику россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул. Об этом стало известно 5 ноября.

Москвич купил билеты на самолёт заранее, за восемь месяцев. Вылететь в Стамбул, а оттуда в Мехико он и его супруга должны были 4 ноября из Внуково, но по вине авиакомпании всё пошло не по плану. Купленные заранее билеты были невозвратными.

«Два перелёта, оба я покупал через агрегатора, они билеты не возвращают. Половина отелей в связи с тем, что вышли сроки бесплатного возврата, тоже не вернут деньги», — объяснил турист в беседе с MSK1.RU.

При этом авиакомпания Turkish Airlines никак не решила его проблему. Приобрести новые билеты не удалось из-за отсутствия мест в экономклассе на ближайших рейсах.

Как сообщало ИА Регнум 24 сентября, авиарейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург задержали на 17 часов. Самолёт компании Almasria Airlines должен был вылететь в 06:05 мск 23 сентября, но покинул аэропорт Шарм-эль-Шейха лишь в 23:30 мск. Причины задержки вылета устанавливались, представители авиаперевозчика не комментировали ситуацию.