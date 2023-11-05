Москва, 5 ноября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Вечером 5 ноября в ресторане в центре Москвы произошла стрельба. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Выстрелы произошли у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky, на место прибыли оперативные службы, пострадавшим оказали первую необходимую помощь. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Как передавало ИА Регнум днём ранее, десять человек стали участниками драки со стрельбой на Сенной площади в Санкт-Петербурге. Между нетрезвыми посетителями заведения завязалась потасовка, в процессе которой началась стрельба, прозвучало не менее четырёх выстрелов. Затем у стрелявшего отняли пистолет. В результате инцидента госпитализировали двоих человек.