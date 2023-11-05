Москва, 5 ноября, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) победил ФК «Нижний Новгород». Встреча прошла 5 ноября на «ВЭБ Арене».

Иван Шилов ИА Регнум

Ворота распечатали гости, на 33-й минуте отличился защитник Дмитрий Стоцкий, но москвичи сравняли счёт через четыре минуты, гол забил нападающий Фёдор Чалов. Уже на 40-й минуте нижегородцев вывел вперёд защитник Виктор Александров.

На 71-й минуте команда гостей сравняла счёт из-за автогола защитника Иброхимхалила Юлдошева. Москвичи окончательно вырвались вперёд через две минуты после того, как мяч забил нападающий Виктор Давила.

ЦСКА в общей сложности в турнире набрал 24 очка и переместился с пятого на третье место в турнирной таблице РПЛ. Для клуба это уже девятая беспроигрышная игра подряд. «Нижний Новгород» с 20 очками находится на восьмом месте.

Далее «армейцам» предстоит на выезде 11 ноября встретится с воронежским «Факелом». «Нижний Новгород» 12 ноября на своём поле сыграет с «Балтикой» из Калининграда.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября также прошла встреча ФК «Краснодар» с самарской командой «Крылья Советов». Южане победили со счётом 2:1 и вернули себе первое место в турнирной таблице.