Москва, 5 ноября, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Режиссёр и балетмейстер Александр Сапрунов героически погиб в ходе специальной военной операции, сообщили 5 ноября в Рязанском музыкальном театре.

ГАУК «Рязанский музыкальный театр» ВКонтакте Режиссер Александр Сапрунов

«Никакими словами невозможно передать боль и скорбь, которую испытывают друзья, родные и близкие, а также все поклонники творчества Александра Сапрунова», — говорится в сообщении.

В музыкальном театре выразили соболезнования родным и близким погибшего. Там напомнили, что творческий человек жив, пока живы его произведения.

Александр Сапрунов родился 1 апреля 1986 года в Курске. В 2012 году он окончил Орловский государственный институт культуры, а в 2016 году Академию переподготовки работников искусства, культуры и туризма.

В Рязанском музыкальном театре в качестве режиссёра Сапрунов поставил такие мюзиклы, как «Алые паруса», «12 стульев», «Приключения Дюймовочки». Он также занимался постановкой опер. Среди его работ «Демон», «Евгений Онегин», «Званый вечер с итальянцами», «Цыганский барон», «Весёлая вдова».

Как балетмейстер-постановщик Сапрунов работал над мюзиклами, музыкальными комедиями и операми «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Приключения кота в сапогах», «Иван-Царевич и Серый Волк против Кощея и Бабы Яги», «Кармен» и другие.

Он также поставил концертные программы ко Дню Победы и Дню народного единства.