Кунгур, Пермский край, 5 ноября, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Жительницу уральского города Кунгура, много лет боровшуюся с раком крови и победившую его, нашли замёрзшей на улице. Мать двоих детей, 40-летнюю Юлию Подосенову обнаружили у подножия стелы с названием города. Обстоятельства смерти выясняют правоохранительные органы. Об этом сообщило местное издание 59.RU.

Иван Шилов ИА Регнум

Женщина в 2017 году узнала о страшном диагнозе «острый промиелоцитарный лейкоз» (рак крови). Она прошла несколько курсов химиотерапии, болезнь отступила, но ненадолго. Стало ясно, что нужен донор для пересадки костного мозга. Он нашёлся, и они практически полностью совпали, ей сделали пересадку. Юлия стала поправляться, и болезнь ушла.

Позднее ей удалось познакомиться с донором. Их встреча прошла в Москве в этом году. Они подружились семьями, донор Евгений из Нижегородской области стал называть Юлию «кровной» сестрой.

Российские телеканалы сняли фильм об истории Юлии. Но его она так и не увидела. Родные сообщили, что 23 октября она ушла из дома в 8 часов утра в неизвестном направлении, 24 октября её нашли мёртвой.

«За день до исчезновения мы с сестрой созванивались. Я живу в Перми, поэтому мы часто подолгу общались по телефону. 22 октября мы с ней проболтали полтора часа. Юля смеялась, была весёлой, это был житейский разговор, всё было хорошо. Она не была напуганной или взволнованной», — рассказала сестра Юлии Татьяна.

Татьяна добавила, что в день исчезновения сын утром видел мать, он уходит в школу в 07:15. Сама Юлия, она инвалид и не работала, ушла из дома немного позднее. Когда в тот день она не вернулась домой, родственники обратились в полицию, волонтёры объявили о её поисках.

Только на следующий день её обнаружили у стелы при въезде в город. Родственники сообщили, что полиция проверила камеры наблюдения, на которых было видно, что якобы Юлия зашла в одну из гостиниц, где ей отказали в номере, потому что при ней не было паспорта. По другой информации, сообщили родные погибшей, Юлия вроде бы прошла мимо гостиницы. Смерть наступила в результате переохлаждения.

Как сообщало ИА Регнум, в августе в Каменске-Уральском пропала 16-летняя девушка. Позже её обнаружили мёртвой в лесу. Сообщалось, что девушка ездила на электричке в Екатеринбург для подачи документов в колледж. Её отец отрицал, что дочь могла свести счёты с жизнью и погибнуть из-за употребления наркотических веществ, и добавил, что в день гибели его дочь ходила на стажировку.

Позже СК Свердловской области сообщил, что данное уголовное дело расследуют как убийство. В тот день девушка шла через лес, отправляла сообщения с телефона. Позже его при ней не обнаружили. Также появились записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что девушку преследует мужчина на велосипеде.