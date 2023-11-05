Брянск, 5 ноября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили 5 ноября в пресс-службе Минобороны России.

«Сегодня около 16:35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны России 5 ноября также сообщили, что российские силы ПВО в зоне спецоперации перехватили 13 ракет Storm Shadow и «Нептун» и уничтожили 17 украинских дронов.

Помимо этого, 4 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что российские средства ПВО, установленные возле судостроительного завода им. Бутомы в Керчи, сбили ракету, часть обломков которой упала на территории сухого дока. Перед этим в Севастополе объявили воздушную тревогу.