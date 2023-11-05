Грозный, 5 ноября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Адама Кадырова, пятнадцатилетнего сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, назначили на ответственную должность в службе безопасности главы российского региона. Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«От всей души поздравляю Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности главы ЧР», — написал министр в своём Telegram-канале.

Дудаев назвал сына главы Чечни достойнейшим представителем чеченского народа, отметив, что Адам Кадыров проявил себя как смелый и отважный патриот, а также как человек, который готов заступаться за религию. Министр напомнил, что молодой человек несколько раз побывал в зоне спецоперации.

Важная должность

Позже стало известно, что Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. О должности рассказал, глава минздрава Чечни Адам Алханов.

Он отметил, что не смотря на пока ещё молодые годы, Адам обладает богатым практическим опытом, а главное то, что в нём силён дух настоящего и отважного воина. Министр поздравил внука первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова с назначением и пожелал ему успехов и побед.

Адам Кадыров. Биография.

Адам Кадыров родился 24 ноября 2007 года и стал третьим сыном и седьмым ребёнком в семье. В шесть лет он стал самым юным россиянином, наизусть выучившим Коран. С раннего детства он занимался боями без правил и боксом, дебютировал на международном турнире MMA.

В 2023 году молодой человек стал фигурантом общественного резонанса в связи с избиением Никиты Журавеля в СИЗО Грозного. Глава Чечни Рамзан Кадыров 15 октября опубликовал видео, на котором его сын избивает арестованного за сожжение Корана. Глава Республики тогда назвал Адама героем всех мусульман.

Адам Кадыров удостоили ряда российских региональных наград. Молодому человеку 6 октября присвоили звание Героя Чеченской Республики. Депутат Госдумы Адам Делимханов тогда отметил, что считает сына главы Чечни ярким примером грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека.

Глава Татарстана Рустам Минниханов 24 октября вручил Адаму Кадырову вторую по значимости награду республики — орден «Дуслык». На следующий день глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов наградил Адама орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».