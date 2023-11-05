Москва, 5 ноября, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Хоккеист Павел Буре объяснил отказ от американского паспорта нежеланием разрываться между двумя странами после окончания спортивной карьеры. Экс-нападающий клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» и олимпийский призёр в составе российской сборной заявил об этом 5 ноября.

Алексей Дружинин/ТАСС Павел Буре

По словам хоккеиста, после завершения профессиональной спортивной карьеры у него не осталось необходимости жить на две страны, а Россия — его дом.

«Когда я закончил играть в хоккей, понял, что разрываться между двумя государствами не хочу. Мне больше нравится быть у себя дома в России, поэтому принял решение, что я и моя будущая семья будем жить в своей стране», — рассказал спортсмен «Матч ТВ».

От гражданства США Буре отказался ещё в 2016 году. Информация об этом опубликована в Федеральном регистре США.

Буре родился в 1971 году. В 1989 году команда «Ванкувер Кэнакс» выбрала его на драфте НХЛ под общим 113-м номером. Буре получил приз как лучший новичок, после семи сезонов игр за команду перешёл во «Флориду Пантерз». В НХЛ провёл 702 игры и набрал 779 очков (437 шайб и 342 передачи). Участвовал в матчах всех звёзд, в 2000 году получил приз как их самый ценный игрок. Выступал за сборную СССР и за сборную России. На Олимпиаде 1998 года завоевал серебро, в 2002 году — бронзу. На зимней Олимпиаде 2006 года выступил как генеральный менеджер сборной России. В 34 года заявил о завершении спортивной карьеры из-за хронической травмы колена.

Член Зала славы ИИХФ и Зала хоккейной славы. Первый в истории российский хоккеист, чей игровой номер вывели из обращения. Включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.