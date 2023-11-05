Москва, 5 ноября, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Источник в окружении певицы Аллы Пугачёвой подтвердил, что она вновь покинула Россию. Об этом он заявил 5 ноября.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певица Алла Пугачева

«Уехала из Москвы Алла Борисовна», — сообщил он ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, Пугачёва и её супруг, юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) эмигрировали в Израиль после начала российской спецоперации на Украине. Шоумен продолжил давать концерты, в которых нередко высказывался в поддержку Украины, певица себя никак не проявляла. Позднее, 3 ноября, стало известно о её возвращении в Россию. Осведомлённый источник сообщил, что Пугачёва прибыла через Псков. После этого представители общественного движения «Зов народа» обратились к председателю СК Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву с требованием задержать и допросить её об участии в финансировании ВСУ. О том, что певица снова уехала из России, сообщил 5 ноября Галкин. Он опубликовал фото с Пугачёвой и написал, что они находятся в местности Сигулда, расположенной примерно в 50 км от Риги.