Киев, 5 ноября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. На Украине выразили глубокое разочарование и возмущение тем, что планы Владимира Зеленского посетить Израиль стали достоянием гласности. Об этом рассказала газета The Times of Israel.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным журналистов, Зеленский хотел, чтобы о его визите в еврейское государство мир узнал тогда, когда он уже окажется в Израиле. Цитируя одного из представителей украинского правительства, издание сообщило, что глава киевского режима «разочарован».

По мнению чиновника, такие «утечки информации» вредят отношениям обеих стран и доверию между лицами, принимающими решения.

«Две страны находятся в состоянии войны. На Украине ситуация ещё сложнее. Поэтому вопросы безопасности важны и должны быть превыше всего. Эта утечка вредит безопасности президента и его аппарата», — процитировало издание представителя Украины.

Также в издании указали, что Зеленский планировал свой приезд ещё на ранних этапах палестино-израильского конфликта. Но тогда израильская сторона посчитала это время неподходящим.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября в Киеве опровергли возможность приезда Зеленского на следующей неделе в Израиль. Об этом сообщило украинское СМИ со ссылкой на источник в правительстве главы киевского режима.

В мае Зеленский совершил ряд зарубежных визитов — главным образом по европейским странам. Тогда украинская сторона также держала в секрете сведения о перемещениях главы киевских властей.

Кроме того, по просьбе Украины Франция предоставила правительственный самолёт Зеленскому. На французском борту он, в частности, прибыл на саммит G7 в Хиросиму.