Москва, 5 ноября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив», скорее всего, не сможет победить столичный «Спартак» на предстоящей встрече в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), но, если это и случится, главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля вряд ли уволят, заявил 5 ноября ветеран «Спартака» Евгений Ловчев в Telegram-канале.

Артур Лебедев/ТАСС Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев

По его мнению, время эмоциональных решений в руководстве клуба красно-белых прекратилось с уходом с поста председателя ФК Леонид Федуна.

«Нынешние руководители спокойнее — думаю, что если решение и будет принято, то оно будет исполнено весной», — написал Ловчев.

При этом он призвал не делать выводы о тренере до конца чемпионата. Ловчев также заявил, что «Локомотив» в этом сезоне не выглядит фаворитом, но и «Спартаку» придётся играть без дисквалифицированного сербского нападающего Срджана Бабича.

Встреча двух московских команд состоится 5 ноября в 19:30 на стадионе «РЖД Арена».

Испанский футболист Абаскаль стал главным тренером «Спартака» в июне 2022 года. В сезоне РПЛ 2023/2024 команда после 13 игр набрала 20 очков и занимает восьмое место из 16 («Локомотив» — 6-е). Москвичи выиграли в шести матчах, проиграли в пяти и в двух вышли с ничейным результатом.

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, комментируя ничейный счёт встречи «Спартака» и ЦСКА, заявил, что в случае поражения подопечных Абаскаля тренеру грозило бы увольнение. Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев 29 октября заявил, что красно-белым давно пора сменить главного тренера, так как при нём команда показывает несостоятельную игру.