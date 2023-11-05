Киев, 5 ноября, 2023, 17:24 — ИА Регнум. На Украине срочную службу заменят интенсивной военной подготовкой, следует из концепции военной кадровой политики до 2028 года, утверждённой министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Presidential Office of Ukraine

Документ предусматривает переход к контрактной службе и замену срочной службы интенсивной военной подготовкой людей призывного возраста.

При этом в украинском ведомстве отметили, что главный акцент концепции сделан на удовлетворении потребностей армии и интеграции её в евроатлантическое пространство безопасности.

В документе также говорится об усовершенствовании электронной системы военного учета и расширения сотрудничества между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств — членов НАТО и ЕС. Помимо прочего, концепция предусматривает прозрачную систему денежного обеспечения военных, а также новую культуры общения между командирами и их подчиненными.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября представитель полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что каждый военнообязанный мужчина на Украине должен понять, что ему, скорее всего, придётся защищать страну.

С февраля 2022 года на Украине действует указ о всеобщей мобилизации. Так, на службу в украинскую армию отправляют ограниченно годных, мужчины с клинически излеченным туберкулёзом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, бессимптомным ВИЧ. Пригодных к мобилизации забирают прямо на улицах.

Украинский военнопленный 4 ноября рассказал, как за десять минут прошёл медкомиссию и попал в ВСУ. Он сказал, что ехал к знакомому, когда его остановили на посту, вручили повестку и забрали в военкомат. После прохождения медкомиссию его отправили в учебную часть в Житомир.

Умеров 4 ноября в ходе телефонного разговора с главой американского минобороны потребовал у США больше боеприпасов. При этом 2 ноября представитель минобороны Украины полковник Геннадий Коваленко заявил, что ВСУ не способны продолжать военные действия без помощи Запада.