Енисейский район, Красноярский край, 5 ноября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. В Красноярском крае трёхлетний ребёнок и котёнок умерли после того, как съели котлету. Трагедия произошла в деревне Айдара в Енисейском районе. Об этом сообщил «Пятый канал».

URA.RU/ТАСС

Родители ребёнка 1 ноября решили приготовить домашнюю колбасу. После того как они расфасовали по формам фарш, в шприце осталось ещё немного мяса. Они решили поджарить его на гриле. В итоге получилось две котлеты, одна из которых и досталась младшему сыну. Ребёнок съел половину, после чего пожаловался на боль в животе, затем у него произошла рвота.

Родители оперативно повезли ребёнка в фельдшерский пункт. Там решили вызвать вертолёт, чтобы перевезти трёхлетнего мальчика, которому становилось всё хуже, в районную больницу.

Вертолёта мальчик не дождался и умер.

Вернувшись домой, родители обнаружили умершего котёнка, который доел лежавшую на полу котлету. Сообщается, что следствие изъяло остатки говядины, сало и нитритную соль, из которых приготовили котлеты, и отправило на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Вскрытие не помогло установить точную причину смерти.

Помимо умершего ребёнка, в семье воспитываются ещё четверо детей — дочь и трое сыновей. Семью окружающие охарактеризовали как порядочную и благополучную.

Деревня Айдара с населением порядка 150 человек расположена в далёкой тайге. До Енисейска — 220 километров по прямой — нет дороги. В Айдару можно приехать только вплавь на лодке по реке Кети или же на вертолёте.

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