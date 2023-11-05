Адана, Турция, 5 ноября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Участники антиизраильской акции протеста в городе Адане в Турции попытались прорваться на военную авиационную базу Инджирлик, сообщило агентство DHA.

ERDEM SAHIN/EPA/TASS

Против участников протестов, которые назвали свою акцию «Конвой свободы для Палестины», правоохранители применили слезоточивый газ и водомёты.

Акцию организовал турецкий фонд гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (İHH). Её участники потребовали закрыть американскую военную базу, поскольку США помогают Израилю в атаках на сектор Газа. Глава İHH Латиф Кая заявил об убийстве израильской армией мирных жителей Газы.

«Больницы, лагеря беженцев, школы, пекарни, столовые и многие другие места, о которых вы только можете подумать, подверглись нападениям, а инфраструктура и надстройки в Газе были полностью разрушены оккупирующим Израилем», — сказал он.

Глава отделения İHH в Адане Мухиттин Гили заявил, что за 29 дней с начала боевых действий Израиль сбросил на Газу 18 тысяч тонн бомб, в результате чего погибли около десяти тысяч мирных жителей, около 25 тысяч получили ранения.

Полтора миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. Погибли многие медработники, волонтеры и журналисты. Гили заявил, что протестующие идут на Инджирлик.

Автоколонна, выдвинувшись из Стамбула, доехала до Инджирлика, где к ней присоединились другие участники протеста на машинах, украшенных флагами Палестины.

Палестинское движение ХАМАС 7 октября произвело беспрецедентную по масштабу атаку на израильскую территорию, выпустив порядка трёх тысяч ракет. Израиль начал в ответ ракетные удары по Газе с целью уничтожить ХАМАС.

Израильские власти заявили, что не намерены прекращать боевые действия, пока не уничтожат ХАМАС, несмотря на гибель мирных жителей. США полностью поддержали Израиль. Турция, будучи членом НАТО, осудила действия израильтян против мусульман.

Россия призвала стороны палестино-израильского конфликта прекратить взаимные обстрелы. МЧС направил в Газу три рейса с гуманитарной помощью. Президент Владимир Путин 3 ноября заявил, что только бессердечные люди могут спокойно смотреть на кадры из Газы, превращающейся в руины.